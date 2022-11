Pflegerin hatte Diebesgut in ihren Taschen

Einbruch in zwei Wohnungen

Einbrecher drangen zwischen 25. und 27. November in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ein. In einer Wohnung im dritten Stock brachen sie einen Tresor auf und stahlen daraus Bargeld und Schmuck im Wert von Tausenden Euro. Auch zwei Herrenuhren fehlen.