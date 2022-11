Kult-Skimarke setzt auf blau-gelbe Expertise

Vor zwei Jahren kehrte die Vorarlberger Kult-Skimarke Kästle zurück in den alpinen Ski-Weltcup. Am steinigen – oder besser: eisigen – Weg zurück an die Spitze soll heuer nicht nur die tschechische Top-Sportlerin Ester Ledecká helfen, sondern auch technisches Know-how aus Niederösterreich. Mit dem Wiener Neustädter Start-up Lympik will der Traditionsbetrieb wieder an alte Erfolge anschließen, als etwa Hubert Strolz mit Kästle Olympia-Gold gewann.