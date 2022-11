Irans Ex-Nationalspieler soll freigelassen werden

Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler Voria Ghafouri soll nach kurzer Haft am Sonntag wieder freikommen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Auch die reformorientierte iranische Tageszeitung „Shargh“ hatte am Samstag von einer baldigen Haftentlassung geschrieben. Ghafouri war am Donnerstag wegen Vorwürfe der Propaganda gegen das politische System sowie Beleidigung der Nationalmannschaft verhaftet worden.