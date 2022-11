„Wundermittel“? Die Geothermie im Umwelt-Check

„Im Inneren unseres Planeten ist es stahl-schmelzend heiß. Und genau dieser Hitzepol wird für die Gewinnung der Erdwärme angezapft. Dafür müssen wir aber sehr tief hinunter. Wir reden hier von mehreren Tausend Metern, wo es im wahrsten Sinne des Wortes nur so brodelt“, schildert der erfahrene Geothermie-Experte Dr. Michael Kouba von der weltweit renommierten Montan-Universität in Leoben in der Steiermark.