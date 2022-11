30 Grad in Katar, aber Spielerfrau fror im Stadion

Deutschland droht frühes Aus

Nach der 1:2-Blamage des DFB-Teams gegen Japan und dem 7:0 Spaniens gegen Costa Rica kann ein deutsches WM-Aus in Gruppe E schon am Sonntag besiegelt sein. Das zweite Gruppen-K.o. nach der Blamage 2018 in Russland steht fest, wenn Deutschland gegen Spanien verliert und zuvor Japan gegen Costa Rica mindestens einen Punkt holt.