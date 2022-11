Schöne Szene! Louis van Gaal umarmt Journalisten

Van Gaal gibt sich in diesen Tagen enorm entspannt. Am Donnerstag setzte er sogar kurzzeitig die peniblen FIFA-Regeln außer Kraft. Normalerweise dürfen Fotografen auf Pressekonferenzen nur in den ersten fünf Minuten Bilder machen. Als die Zeit abgelaufen war, fragte van Gaal einen Fotografen, ob dieser genügend Bilder hätte. Dieser entgegnete, er hätte gern noch zwei Minuten, um Fotos des ebenfalls anwesenden Außenverteidigers Denzel Dumfries zu machen. Für van Gaal kein Problem: „Du bekommst die zwei Minuten, denn er ist ein ziemlich hübscher Kerl.“