Neymar zu unprofessionell? Kritik „tut mir weh“

Der Torjäger war in den vergangenen Jahren häufig mit Fotos von wilden Partys und Schlagzeilen abseits des grünen Rasens in den Medien gelandet, mittlerweile habe er jedoch Softdrinks durch eine gesunde Diät und Clubbesuche durch zusätzliche Trainingseinheiten ersetzt. So meldete er sich im Sommer eine ganze Woche vor Urlaubsende bei PSG zurück, um in die Vorbereitung einzusteigen.