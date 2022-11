Italiens Regierung: Mega-Summe für Winter-Olympia

Da in Italien die Zahl der Rodel-und Bob-Athleten gering sei, sei es sinnvoll, die 90 km Luftlinie von Cortina entfernt liegende Bobbahn in Igls zu nutzen, statt die Bahn in Cortina zu renovieren, schrieb Luca Zaia, Präsident der Region Venetien, zu der Cortina gehört, in einem Brief an die Stiftung Mailand-Cortina, die mit der Organisation der Olympischen Winterspiele beauftragt ist, und an den neuen Sportminister Andrea Abodi vergangene Woche. Die Renovierungskosten der Bahn in Cortina seien außerdem zuletzt aufgrund der Inflation und der Energiekrise von 61 Millionen Euro auf 85 Millionen Euro gestiegen.