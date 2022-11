Regenbogen-Hüte von Wales-Fans abgenommen

Walisische Fans haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nach Medienberichten Ärger beim Einlass ins Stadion bekommen, weil sie Hüte in Regenbogenfarben getragen haben. Diese wurden demnach weiblichen Anhängern vor dem 1:1 ihres Teams gegen die USA am Montag im Education City Stadium von Al Rayyan abgenommen. Die auf der britischen Insel beliebten Kopfbedeckungen hatten Fans mit farbigen Streifen als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQI+-Community herstellen lassen.