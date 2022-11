Anika Fürnsinn: „Will ihnen zeigen, was ich kann“

Wie fühlt es sich für dich an, als einzige Frau im Team und als Teil einer klaren Minderheit in der Liga?

Es fällt mir gar nicht sonderlich auf. In den sozialen Medien hieß es zwar lange, dass ich „die einzige Frau, die wirklich spielt“ sei, aber es hat sich für mich immer sehr surreal angefühlt. Ich war und bin ein Teil der Burschen und jeder wird gleich behandelt. Es wurde in der Mannschaft nie ein Unterschied zwischen mir und meinen Teamkollegen gemacht, wir haben auf dem Feld alle dieselben Übungen absolviert. Außerdem fühle ich mich auch nicht so, als stünde ich alleine da, sondern wir haben ein starkes Gemeinschaftsgefühl im Team. In keiner anderen Sportart habe ich es jemals erlebt, wie enorm unterstützend miteinander umgegangen wird. Es finden alle sehr cool, dass ich dabei bin. Ich sehe mich selbst seit Beginn an als Teil des Teams. Wobei ich schon sagen muss, neue Spieler sind immer etwas überrascht, dass da ein Mädchen auf dem Feld steht und daher auch überfordert, wie und ob sie gegen mich agieren dürfen. Der geschlechtliche Unterschied ist da, das ist Fakt und dadurch kommt es bei manchen zu einer Hemmung, die bei einem gleichgeschlechtlichen Gegner vermutlich nicht da wäre. Sie gehen nicht so hart ran, wie bei dem Rest der Spieler, das verstehe ich. Aber nach zwei bis drei Trainingseinheiten ist das nicht mehr der Fall. Das ist reine Gewöhnung und sie merken schnell, dass ich selbst keinen Unterschied mache und jedes Mal hart zupacke. Das lassen sich viele nicht gefallen, dann muss ich auch einstecken können.