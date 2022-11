ACSL-Football: „Diese Teams sehe ich im Finale“

Krone: Jan, gibt es Dinge, an denen die Teams arbeiten müssen. Was gehört deiner Meinung nach verbessert?

Zsifkovits: Bei den Uni Wien Emperors hat die Vorbereitung auf das Frühjahr schon vor dem zweiten Spieltag begonnen, weil sie gemerkt haben, ohne entsprechende Trainingsleistung, ohne die nötige Einstellung wird man es in der Liga heuer schwer haben. Und das, obwohl sie in den letzten drei Jahren kein einziges Spiel verloren haben. In Hinblick auf die letzten Monate hat man gemerkt, dass bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen der Schlendrian hineingekommen ist. Sie haben die letzten Jahre in dieser Siegermanier weitergemacht. Das kann man sich aber in der ACSL definitiv nicht leisten, weil jedes Team seine Hausaufgaben macht. Daher wird es wichtig sein, an der Einstellung zu arbeiten und diese zu verbessern. Ansonsten wissen wir natürlich, dass das Team der Uni Wien eines ist, dass Potenzial hat, die Championship zu gewinnen. Sowohl in der Defense als auch der Offense haben sie Star-Spieler, die über die letzten Jahre brilliert haben. Rein sportlich und taktisch gesehen gibt es da nicht wirklich viel zu verbessern, es braucht nur die richtige Einstellung.