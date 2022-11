Iran reichert in Atomanlage Uran auf 60% an

Außerdem sollen in Fordo (im Bild unten auf einem Satellitenbild) und in Natanz weitere Zentrifugen gebaut werden, ergänzte der iranische Sender SNN. An einem anderen Standort reichert der Iran Uran bereits auf bis zu 60 Prozent an, was weit über der im Atomabkommen von 2015 festgelegten Obergrenze von 3,67 Prozent liegt. Für Atomwaffen muss der radioaktive Stoff auf 90 Prozent angereichert werden.