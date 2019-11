Iran zieht sich weiter aus Atomabkommen zurück

Der Iran beging den 40. Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran im Zuge der islamischen Revolution mit einer staatlich organisierten Kundgebung. Pünktlich zu den Feierlichkeiten kündigte zudem der Chef der Atomenergieorganisation eine weitere Intensivierung der Urananreicherung an. „Heute werden wir Zeugen des Starts einer Reihe von 30 IR-6-Zentrifugen“, erklärte Ali Akbar Salehi am Montag. Dies bedeutet einen weiteren Rückzug aus dem Wiener Atomabkommen.