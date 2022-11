Fan-Flucht bei WM: Gage nur für das halbe Spiel?

Die Anhänger und die WM in Katar - eine seltsame Beziehung. Von einem großen TV-Boykott konnte am ersten Tag jedenfalls keine Rede sein. 627.000 Zuschauer waren zum Start der ersten Hälfte beim Eröffnungsspiel dabei, 34 Prozent Marktanteil sorgten für einen Spitzenwert. Sogar viel bessere Einschaltquoten als beim Auftakt der Endrunde 2018 in Russland.