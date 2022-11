Trotz Premieren- und Traumtor: ÖFB-Dame verliert

Laura Wienroither hat am Samstag in sehenswerter Art und Weise ihren Premierentreffer im Dress des englischen Frauen-Fußball-Topclubs Arsenal erzielt. Die 23-jährige Rechtsverteidigerin traf im Heimduell mit Manchester United nach weiter Flanke von Katie McCabe aus fünf Metern in bester Torjägermanier zum zwischenzeitlichen 2:1 (7:3). Am Ende konnte sie aber nicht jubeln, da sich die weiblichen „Red Devils“ noch mit 3:2 durchsetzten. Für Arsenal war es der erste Punktverlust.