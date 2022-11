Gold-Flügel-Kritiker stimmt scharfe Töne an

In der Debatte und die Staatsausgaben geht Drobits einen Schritt weiter. „Ungenierte Kostenexplosion“ wirft er auch dem Bundeskanzleramt vor. „Das Budget steigt um 8,1 Prozent auf 38,7 Millionen Euro an, nachdem sich zuvor schon Ex-Bundeskanzler Kurz das fetteste Budget der zweiten Republik gegönnt hatte“, kritisiert der SPÖ-Parlamentarier. „Der ohnehin aufgeblasene Ausgabenapparat wurde übernommen und sogar noch ausgebaut. In Zeiten, in denen Menschen nicht wissen, ob sie eine warme Wohnung haben, den Weg zur Arbeit schaffen oder Essen kaufen können, ist es ebenso unangemessen vom Kanzlerkabinett, täglich 85.000 Euro auszugeben“, prangert Drobits an.