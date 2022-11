ÖFB-Profis: Kritik an WM, aber kein TV-Boykott

„Man kann nur in allen Punkten zustimmen: Dass das nicht der richtige Standort für eine Weltmeisterschaft ist, sehe ich genauso“, betonte Baumgartner. Man müsse die Situation aber annehmen. Er hoffe, dass ab dem Turnierstart am Sonntag das Sportliche im Vordergrund stehe. Dass sich die mediale Berichterstattung im Vorfeld mehr um die Umstände der WM drehe, sei „schade, weil es das geilste Turnier ist, das es für Fußballer gibt“, aber absolut verständlich. „Das alleine zeigt schon, dass es nicht 100-prozentig richtig ist, was da passiert.“