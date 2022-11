Weißes Haus bestätigt Nuklear-Gespräche mit Kreml

Erste Erfolge nach Gesprächen?

Doch nun hat Sullivan die Berichte nun persönlich bestätigt. Bei einer Diskussionsveranstaltung am Montagabend in New York erklärte der Berater von Präsident Joe Biden: „Das Aufrechterhalten der Kommunikation mit dem Kreml ist im Interesse jedes Staates, der von diesem Konflikt beeinflusst wird.“ Die Regierung von Präsident Biden habe zudem auch versprochen, mit den internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die „Verantwortlichen für schwere Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen“.