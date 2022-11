Stark bleiben! Vanillekipferl machen Jagd auf dich

Am 23. April geht die 40. Auflage des Vienna City Marathons über die Bühne. Für die „Krone“ nimmt Christian Resch das Rennen in Angriff. Seine Vorbereitung nahm mit Anfang November Fahrt auf. „Am Tag, an dem ich mich entschlossen habe, den Marathon zu laufen, habe ich das 20 Jahre alte Laufband meiner Eltern entstaubt und zu mir nach Hause geholt“, so Resch. Ein Versuch, den kalten Wintermonaten ein Schnäppchen zu schlagen.