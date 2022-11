PSG nach Torgala weiter ungeschlagen

Mit seinen internationalen Superstars hat sich Paris Saint-Germain eine Woche vor dem WM-Start mit einem Kantersieg in die Winterpause verabschiedet. Das Ensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé besiegte am Sonntag AJ Auxerre mit 5:0 und ist in der bisherigen Saison der französischen Meisterschaft damit weiter ungeschlagen.