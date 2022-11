Winslet zahlt Energiekosten für krankes Mädchen

„Ich bin in Tränen ausgebrochen“

„Unsere Reise als Familie war sehr traumatisch und ich fühlte mich wirklich am Ende an diesem Punkt meines Lebens“, so Hunter zur BBC. „Aber als ich von dem Geld hörte, bin ich in Tränen ausgebrochen - ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich denke immer noch, ist das wirklich wahr?“