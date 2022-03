Kate Winslet brauchte Auszeit von Hollywood

Die 46-Jährige hat immer noch eine Reihe von Ambitionen in ihrer Karriere, einschließlich der erneuten Zusammenarbeit mit Helen Mirren. Winslet arbeitete bereits 2016 mit der preisgekrönten Kollegin beim Film „Collateral Beauty“ zusammen und würde sich laut eigener Aussage über ein weiteres gemeinsames Projekt freuen. „Ich würde sehr gerne intensiver mit ihr an etwas arbeiten. Es gibt niemanden wie sie. Sie ist kraftvoll und fesselnd in allem, was sie tut.“