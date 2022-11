„Klopfer“ leben gesünder und glücklicher

Rasch ruhig bei Stress

Diese Mini-Sequenz (oben) hilft, wenn Sie unter Druck stehen: Setzen Sie sich locker auf einen Sessel. Füße am Boden, Hände auf die Oberschenkel. Kommen Sie zur Ruhe mit dem Satz: „Auch wenn ich im Stress bin, achte und liebe ich mich selbst.“ Starten Sie damit, unter dem Schlüsselbein (wo es weich ist) in kreisförmigen Bewegungen mit sanftem Druck zu massieren, das bringt die Lymphe in Bewegung. Dann am Kronenpunkt (wärmster Punkt oben am Kopf) locker mit den Fingerkuppen von Zeige-, Mittel- und Ringfinger klopfen. Dazu„mein Stress“ sagen.