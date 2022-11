MotoGP: Jack Miller feiert Premiere auf KTM-Bike

Zwei Tage nach dem Saisonfinale hat KTM am Dienstag erneut in Valencia MotoGP-Tests absolviert, bevor es in die Winterpause ging. Schon mit dabei war der neue Mann Jack Miller, der Australier wird im Mattighofener Team in der kommenden Saison neben dem Südafrikaner Brad Binder statt dem Portugiesen Miguel Oliveira eine KTM RC16 in der WM pilotieren.