Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern?

Die Wiener SPÖ will nun den Zugang zur Staatsbürgerschaft vor allem für Personen mit niedrigerem Lohn erleichtern, da es derzeit zu viele Hürden im Zusammenhang mit dessen Erlang gäbe. Einen entsprechenden Beschluss hat man am Samstag in der sogenannten „Wiener Konferenz“ gefällt. Finden Sie, der Erhalt der Staatsbürgerschaft sollte erleichtert werden, oder sind Sie sogar vom Gegenteil überzeugt? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!