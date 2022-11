Todesfall überschattet Braunschweig gegen Fürth!

„Es geht um Leben oder Tod“ - viel zu oft und viel zu leichtfertig wird diese Phrase in der Welt des Fußballs verwendet, wenn es darum geht, Wohl und Weh einzelner Teams zu behandeln. In Deutschlands Zweiter Liga wurde aus diesen Worten am Sonntagnachmittag bitterer Ernst: Beim Duell von Eintracht Braunschweig mit Greuther Fürth ging es gleich zu Spielbeginn für einen Fan der Hausherren eben um Leben oder Tod - und der 52-Jährige verlor seinen Kampf letztlich …