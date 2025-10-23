Emotionale Eröffnung im Haus des Naturschutzes

Die Gesamtkosten des „Hauses des Naturschutzes“ von 1,2 Millionen konnten zu 100 Prozent aus Fördermitteln des Landes und der EU bestritten werden – unter dem Titel „Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes“. Alle Zubauten wurden in hochwertigen Holz-Bauweisen ausgeführt; das Projekt ist auf Jahrzehnte angelegt.

Einer der Schwerpunkte im Moment: Der Heckentag, näheres dazu am Wochenende in der „Krone“. Alle Informationen auch auf „arge-naturschutz.at“.