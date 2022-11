Polleres erreicht bei Baku-Grand-Slam Platz 3!

Nach einer Viertelfinal-Niederlage gegen Elisavet Teltsidou (GRE) kam die Niederösterreicherin in der Klasse bis 70 kg in der Hoffnungsrunde nach einem Sieg über Vize-Weltmeisterin Lara Cvjetko (CRO) in den Kampf um Platz drei. Dort bezwang Polleres die Niederländerin Hilde Jager und eroberte ihre erste Grand-Slam-Medaille seit Bronze im Oktober 2020 in Budapest.