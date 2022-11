Malaysias Ex-Premier will es nochmals wissen

Der fast Hundertjährige gab am Samstag seine Bewerbung für die vorgezogene Parlamentswahl am 19. November ab. Dutzende Anhänger feierten ihn, als er in Kuah auf der Insel Langkawi zum Registrierungsbüro ging. Er habe „gute Chancen“ zu gewinnen, sagte er und lachte über die Idee, in Pension zu gehen.