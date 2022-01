Dorfbewohner in Malaysia von Tiger getötet

Der Malaysia-Tiger steht auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN). Nach Schätzungen der Umweltschutzorganisation WWF Malaysia gibt es in freier Wildbahn nur noch rund 200 Exemplare. In den 1950er-Jahren gab es in Malaysia noch etwa 3000 dieser Tiger, die das Wappentier des südostasiatischen Landes sind.