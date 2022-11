ÖSV: 13 Mann in Copper, nur elf in Lake Louise

13 rot-weiß-rote Athleten checken beim Camp in Copper Mountain in den Rocky Mountains ein. Neben den Mitgliedern der beiden Speed-Gruppen der Trainer Sepp Brunner und Werner Franz sind auch Marco Schwarz (will ja vermehrt im Super-G angreifen) und die Zukunftsoptionen Julian Schütter und Stefan Rieser an Bord. Von den 13 Burschen übersiedeln dann elf nach Lake Louise. „Jetzt wird fleißig trainiert und beobachtet. Dann wird es auch Zeitläufe geben, und danach entscheiden wir am 18. November, wer nach Lake Louise fliegt“, sagt Österreichs Herren-Boss Marko Pfeifer. „Blacky“ Schwarz liebäugelt auf jeden Fall mit einem Start beim Super-G in Lake Louise. Aber auch jener in Beaver Creek ist für den Kärntner ein Thema.Pfeifer: „Momentanläuft es für Blacky im Training sehr gut. Wenn’s weiter so bleibt, dann ist er für beide Super-Gs ein Thema.“