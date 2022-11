Gegen Rapid II: Knöchelbruch überschattet alles

Offensiv zu harmlos

Der FAC blieb im vierten Spiel in Folge ohne Sieg - 0:0 bei den Young Violets. „Leider bringen wir in letzter Zeit in der Offensive nicht mehr die Leistung“, so Trainer Mitja Mörec nach dem chancenarmen Derby. Violets-Coach Harald Suchard fand nach einem 0:5 und 1:5 zuletzt: „Wir haben trotz dieser klaren Niederlagen wieder hoch attackiert, so den FAC vor Probleme gestellt. Wichtig zu sehen, dass es geht - und wir defensiv zu Null spielen.“