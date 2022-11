Olympia-Dritte wegen Dopings drei Jahre gesperrt

Der 33-jährigen Monobob-Dritten der Olympischen Winterspiele in diesem Jahr in Peking war in einer Urinprobe Ende August außerhalb der Wettkämpfe ein verbotener Anabolika-Wirkstoff nachgewiesen worden. Da sie eine entsprechende Einverständniserklärung im vergangenen Monat unterzeichnet hatte, wurde die Strafe von vier Jahren um zwölf Monate verkürzt.