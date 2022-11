Kindberger protestierten gegen geplantes Asylheim

Ängste in der Bevölkerung

Es ist eine Anspielung auf die Ausschreitungen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt vor wenigen Tagen, an denen auch Asylwerber beteiligt waren. Vor ähnlichen Zuständen fürchten sich viele Kindberger. Denn das ehemalige Landespflegezentrum soll schon ab Jänner rund 250 Asylwerbern als Wohnstätte dienen.