Raupenartige Aliens auf erdähnlichen Planeten

Ein Beispiel zur besseren Einordnung: Durchmesser des Zwergs - 100.000 Kilometer. Temperatur der Oberfläche - 3000 Grad. Dann wird es auf einem Planeten in Erdentfernung unangenehm kühl, denn auf der Oberfläche eines solchen Planeten kommen nur 1,3 Promille der gewohnten Strahlung an. Alles ist hart gefroren. Die habitable Zone liegt folglich näher am Stern. Also näher ran! Rücken wir den Planeten auf 5,3 Millionen Kilometer an den Zwerg, herrscht dort ungefähr die Einstrahlung wie auf der Erde, nur die Zusammensetzung des Lichts ist anders, der Himmel ist nicht blau, sondern fast schwarz.