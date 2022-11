Geheime Polizeiwachen: Chinas langer Arm nach Wien

Wer Chinas Regierung unter Präsident Xi Jinping kritisiert, begibt sich in Gefahr - nicht nur innerhalb der Volksrepublik. Das legt ein NGO-Report zu den Auslandsaktivitäten chinesischer Sicherheitsbehörden nahe: Peking habe demnach in den vergangenen Jahren mehr als 50 „Polizeistationen“ auf fünf Kontinenten eröffnet, die regimekritischen Auslandschinesen nachstellen sollen. Auch in Wien.