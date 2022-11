Fingerbruch, aber Handball-Daumen zeigt nach oben

Reichert, deren Stern bei WAT Atzgersdorf aufgegangen war, startete im Vorjahr quasi mit Rückenproblemen, die in einen doppelten Bandscheibenvorfall mündeten, in ihre erste Auslandsstation beim deutschen Bundesligisten Thüringen. „Sie ist sehr fleißig, funktioniert gut, wenn sie von der Bank kommt“, beschreibt es Müller. „Jetzt muss sie die nächsten Schritte macht. Etwa beim heutigen Auftakt in der WM-Vorqualifikation gegen Finnland in der Südstadt (20.20, live auf ORF Sport Plus). “Wir nehmen die Favoritenrolle an„, betont Müller, obwohl sich Ines Ivancok gerade den Finger gebrochen hat. Bitter. “Sie war in den beiden Testspielen gegen Angola unsere Beste!"