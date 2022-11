Frau in Lebensgefahr - Aktivisten drohen Strafen

Laut ihm sollen sich die Aktivisten an verschiedenen Stellen einer Schilderbrücke auf der A100 festgeklebt haben. Daran waren nicht nur die beiden Männer beteiligt, sondern mehrere Personen. Durch die Protestaktion entstanden Staus. In einen davon geriet ein Rüstwagen der Feuerwehr, der von einer Wache in Charlottenburg mit Blaulicht zu einem Rettungseinsatz im Stadtteil Wilmersdorf unterwegs war.