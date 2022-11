Kein Mensch? „Haalandween“ im Terminator-Style

Fieber und Fußblessur

Cheftrainer Pep Guardiola erklärte das zuletzt mit Fieber, an dem Haaland schon vor dem Dortmund-Spiel gelitten haben soll. Und in besagter Partie zog er sich dann auch noch eine Blessur am Fuß zu. Wann er wieder ein Match bestreiten wird? Derzeit ungewiss. Aber der Terminator in ihm ist bestimmt überzeugt: „I‘ll be back.“