Erler/Miedler nach Wien-Sieg vor Weggabelung

Das Ziel „Australian Open“ haben die beiden nun sicher geschafft, die Doppel-Vorbereitung läuft also auf den Jänner hinaus. „Vor Australien sind noch zwei, drei ATP-Turniere. Los geht es in Pune in Indien“, gab Erler Planungseinblick. Der erste Teil der Arbeit dafür werde im November voraussichtlich individuell erfolgen. „Gemeinsam werden wir vier gute Wochen zum Trainieren haben“, führte Miedler aus. „Und wir trainieren dann ja auch beim Turnier. Weil er (Erler, Anm.) lebt in Tirol und ich in Niederösterreich. Also wir sehen uns beim Turnier mehr, als wenn wir daheim sind.“