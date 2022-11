Wie Sie mit Trauer nach Verlusten zu leben lernen

Fast jeder wird in seinem Leben mit dem Tod konfrontiert. Gerade an Feiertagen wie zu Allerheiligen und Allerseelen trauert man intensiver um die Verstorbenen. Für viele sind solche Tage besonders schwer. Um mit dem Schmerz und der Trauer besser umgehen zu können, gibt es sogenannte „Trauerbegleiter“. Die „Krone“ hat mit einer Trauerbegleiterin und einer Frau, die diese Begleitung in Anspruch nimmt, gesprochen.