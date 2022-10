Radfahrer übersah auf Schotterstraße Schranken

Auf einer Schotterstraße in St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) übersah ein Radfahrer Sonntagnachmittag einen Schranken und prallte mit voller Wucht dagegen. Der 42-jährige Obersteirer zog sich dabei schwere Rippenverletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das LKH Bruck an der Mur gebracht.