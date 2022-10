Zahlen Eltern der Kleinsten wegen Teuerung drauf?

Bildung muss leistbar bleiben

Von 2009 bis 2018 war der Kindergartenbesuch in OÖ beitragsfrei. Seit vier Jahren ist das zumindest am Nachmittag passé, ab 13 Uhr kostet die Betreuung bis zu 110 Euro im Monat. Das, gepaart mit vor allem am Land oft sehr überschaubaren Öffnungszeiten, belastet die Eltern und schränkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Wenn jetzt noch Mehrausgaben für höhere Gebühren und gestiegene Energiekosten dazukommen, wird’s finster. Die Politik darf hier Eltern und Bildungseinrichtungen nicht alleine lassen.