Ilzer: „Schönster Moment meiner Trainerkarriere“

Gernot Trauner (Feyenoord-Verteidiger): „Das ist sehr bitter. Ich denke, so wie wir in der ersten Halbzeit das Spiel gestalt haben, waren wir auf sehr gutem Weg. Wir hatten viele Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren, Sturm war gefährlicher. Dass wir das Tor in der letzter Sekunde bekommen, ist sehr bitter und enttäuschend. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, einen Standard so zu verteidigen, ist nicht gut genug. Sturm hat es sehr gut gemacht, alles reingehaut, was sie hatten, sie sind physisch stark. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir nicht in Führung gegangen sind. Wir müssen kaltschnäuziger sein, jetzt stehen wir als Verlierer da. Wir haben selbst noch einiges in der Hand, zu Hause können wir gegen jeden gewinnen.“