Kindermörder aus Wien beging Suizid in Zagreb

Jener 57-jährige Österreicher mit Wohnsitz in Kroatien, der im Sommer wegen Mordes an seinen drei Kindern nicht rechtskräftig verurteilt worden war, hat am Dienstag im Gefängnis Suizid begangen. Harald Kopitz hatte bei dem Prozess Anfang Juni die Höchststrafe von 50 Jahren Haft ausgefasst.