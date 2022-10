Riesige Fotovoltaikanlage samt Mäh-Schafen am Netz

Hunderte Millionen für weiteren Ausbau

Der Sonnenstrompark in Neudau ist aber bei weitem nicht das letzte derartige Großprojekt, das in der Steiermark zur Energiewende beitragen wird. Schon in wenigen Wochen etwa wird im weststeirischen Bärnbach eine ähnlich große Anlage in Betrieb gehen. Und: „Unsere Sonnenstrom-Offensive sieht vor, dass wir in den kommenden Jahren rund 250 Millionen Euro in ähnliche Anlagen investieren - unser Ziel sind etwa 300 Megawatt Leistung“, so Energie-Steiermark-Vorstand Martin Graf. Parallel dazu braucht es einen massiven Ausbau der Netz-Infrastruktur, hier sollen weitere Investitionen im Ausmaß von über 1,5 Milliarden Euro folgen.