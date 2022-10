Warum die Steiermark auch in Rom am Ball bleibt

Steirische Gastlichkeit in der Hauptstadt Rom

Drexler führte eine weiß-grüne Delegation in Rom an. Die österreichische Botschaft lud zum Nationalfeiertagsempfang, Partner war diesmal die Steiermark. Die Idee entstand vor einem Jahr, als Drexler erstmals seit Pandemiebeginn auf Dienstreise im Vatikan war: In Graz restaurierte Harnische wurden der Schweizer Garde zurückgegeben. Nun ist der Kreis geschlossen.