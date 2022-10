Immer jünger: Schon Kinder hungern für die Figur

„Eine Essstörung ist eine schwere Erkrankung, die auch als Hilfeschrei der Seele verstanden werden kann. Die Aufnahmen in Krankenanstalten häufen sich deshalb dramatisch“, hielt Landesvize Beate Prettner am Montag in der Pädagogischen Hochschule (PH) Kärnten fest, wo eine Fachtagung für Lehrer stattgefunden hatte.