Migration: Salvini reißt Häfen-Kontrolle an sich

„Salvini ist bereit, den Krieg mit den NGO wieder aufzunehmen“, titelt die renommierte „La Repubblica“ am ersten Tag der neuen Rechts-Regierung unter Giorgia Meloni. Der „Capitano“, so nennen ihn seine Fans, macht also bald wieder das, was eigentlich genau verhindert werden sollte: Die Kontrolle über die italienischen Häfen zu übernehmen, die von Flüchtlingsbooten angesteuert werden. Und damit beginnt der Ärger mit der EU und den Menschenrechtsorganisationen erneut. Doch der Reihe nach.