Musk kündigt günstiges Tesla-Einstiegsmodell an

Elon Musk will eine neue Baureihe bringen. Der Tesla-Chef ließ bei einer Telefonkonferenz mit Investoren wissen, dass man an einem Einstiegsmodell arbeite. Eine neue Plattform soll als Basis für ein Fahrzeug „der nächsten Generation“ dienen, das kleiner und deutlich billiger als das aktuelle Einstiegsmodell Model 3 (in Österreich ab 56.190 Euro) sein werde.